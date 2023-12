Vente privée Only : la mode danoise à petit prix

Only est la marque danoise de mode à la fois trendy et ultra abordable. Elle débarque en vente privée pour nous proposer sa collection femme.

Only

Lancée en 1995, Only est à l’origine une marque de mode féminine du groupe danois Bestseller (Vero Moda, Vila Clothes, Pieces, Jack & Jones…).

Son créneau : les coupes qui subliment la silhouette et le denim.

Aujourd’hui, la marque habille toute la famille avec ses lignes Only & Sons pour homme et Kids Only pour enfant.

La vente privée Only

Direction le site Showroomprivé pour se faire plaisir dans ce dressing plein à craquer de fringues à petits prix.

Alors, c’est parti pour une folle session shopping parmi ces T-shirts unis ou imprimés, ces tops aux détails féminins, ces blouses légères unies ou à motifs floraux, ces chemises, ces pulls et sweat-shirts fantaisie, ces robes courtes ou longues, ces jolies combis, ces jeans tendances, ces pantalons aux coupes amples, chino ou cargo multi poches, ces jupes colorées, ces vestes, perfectos et manteaux, doudounes et parkas.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de sacs et accessoires de saison : bonnets, écharpes et gants

Toutes ces pièces affichent des remises autour de 40%.

La vente privée Only est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 13 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les collections Only ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande.

