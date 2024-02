Vente privée Onamaste : sport, yoga et fitness

A l’attention des fitgirls : la vente privée Onamaste propose ses lignes de sportswear yoga et accessoires fitness à prix légers !

Onamaste

Lancée en 2019, Onamaste est une marque de mode sportive qui habille et équipe la femme active.

Bien implantée dans les domaines fitness et yoga, elle crée des collections de sportswear innovantes !

La vente privée Onamaste

Tenez vos engagements et faites vous plaisir avec une nouvelle tenue de sport !

Onamaste déballe sa mode sporty à petits prix chez BazarChic. C’est l’occasion de s’offrir de nouvelles pièces pour se remotiver.

En rayon, on se shoppe des brassières de sport, crop tops, leggings, pantalons de yoga, cyclistes et shorty et on se compose un look en en mix and match pour nos séances fitness.

Pour booster vos entrainements, Onamaste a tout ce qu’il vous faut en stock : tapis de yoga, ballon de gym, élastiques power band et sangles, blocs de mousse et roue, anneau de pilates, planche et disque d’équilibre, corde à sauter, roue abdominale, poignées pour push-up, barre de traction…

Et pour renforcer et entretenir votre corps entre les séances, appareils d’électrostimulation et de massage, bandeau et ceinture de sudation.

Sportswear et équipement sont présentés à petits prix.

La vente privée Onamaste est ouverte chez BazarChic jusqu’au 11 février 2024.

Je m'équipe !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez une tenue de sport Onamaste ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Onamaste est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans yoga annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…