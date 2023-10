Vente privée Olaplex : soins capillaires innovants

Prenez soin de vos cheveux avec des produits efficaces et innovants ! Olaplex propose ses soins protecteurs et réparateurs à prix doux en vente privée.

Les soins capillaires Olaplex

Éric Pressly et Craig Hawker ont lancé Olaplex aux Etats-Unis en 2014.

Leur volonté : créer des gammes de soins capillaires innovants pour protéger les cheveux des nombreuses agressions liées à la coiffure : coloration, décoloration, séchage, lissage… et réparer les cheveux abimés.

Leur secret : l’ingrédient breveté « dimaléate de bis-aminopropyl diglycol »

A l’origine réservés aux salons de coiffure, les soins protecteurs Olaplex sont maintenant disponibles au grand public. Et c’est un succès international !

La vente privée Olaplex

La marque californienne arrive en vente privée avec une sélection de soins à prix doux. Rendez-vous chez Showroomprivé pour tester l’efficacité de ses traitements à prix doux.

Les habituées de la marque retrouveront leurs produits fétiches :

N°0 Intensive Bond Building

Le spray soin réparateur fortifiant intense pour les cheveux.

Le spray soin réparateur fortifiant intense pour les cheveux. N°2 Bond Perfector

Le traitement hydratant et réparateur.

Le traitement hydratant et réparateur. N°3 Hair Perfector

Le soin phare Olaplex répare et renforce tous les types de cheveux.

Le soin phare Olaplex répare et renforce tous les types de cheveux. N°4 et N°5 Bond Maintenance shampoo & conditioner

Le shampoing et l’après-shampoing réparent, renforcent et nourrissent les cheveux.

Le shampoing et l’après-shampoing réparent, renforcent et nourrissent les cheveux. N°6 Bond Smoother

Le soin coiffant sans rinçage hydrate, renforce et réduit les frisottis.

Le soin coiffant sans rinçage hydrate, renforce et réduit les frisottis. N°7 Bonding Oil

L’huile capillaire apporte brillance, douceur et éclat aux cheveux.

L’huile capillaire apporte brillance, douceur et éclat aux cheveux. N°8 Bond Intense Moisture Mask

Le masque capillaire hydratant renforce, lisse et fait briller les cheveux

Le masque capillaire hydratant renforce, lisse et fait briller les cheveux N°9 Bond Protector

Le sérum nourrissant lisse et rend les cheveux plus facile à coiffer.

Ces produits sont en vente à l’unité ou en lot pour une routine complète.

Tous ces soins capillaires sont à prix doux et affichent des réductions autour de 25%.

La vente privée Olaplex est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 octobre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins capillaires Olaplex ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Olaplex est terminée ?

Retrouvez les soins cheveux Olaplex chez Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans soins capillaires annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…