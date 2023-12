Vente privée Okaïdi – Obaïbi : vêtements et chaussures enfants

Okaïdi et Obaïbi habillent les kids en vente privée. Venez relooker vos bambins avec ces jolis vêtements colorés à prix doux !

Okaïdi – Obaïbi

Créée en 1996, Okaïdi est une marque française de mode enfantine.

Elle habille les 2-15 ans de collections créatives, de basiques durables, de pièces colorées à messages. Quant à Obaïbi, elle habille les tout-petits de 0 à 3 ans.

Les vêtements sont résistants et fonctionnels, ludiques et écologiques.

La vente privée Okaïdi – Obaïbi

L’enseigne de mode pour enfants arrive en vente privée pour proposer ses jolies collections à petits prix.

C’est l’occasion idéale de compléter les dressings des kids sans se ruiner ! Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour faire le plein de jolis vêtements pour toutes les saisons. En rayon, on choisir des T-shirts et sweats imprimés à messages, pulls à motifs, pantalons de toutes les couleurs, blouses fantaisie et jolies robes.

La collection mode est complétée de sous-vêtements, de pyjamas, d’accessoires et de chaussures.

Coup d’œil à quelques pièces et looks disponibles sur cette vente privée :

Tous ces beaux vêtements enfants affichent des réductions autour de 40%.

La vente privée Okaïdi est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 10 décembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les petits vêtements Okaïdi ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

