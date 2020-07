Shoppez les looks d’été Odemai en vente privée

C’est un beau dressing estival qu’Odemai vient nous présenter en vente privée. On craque pour la collection été à petits prix !

La marque Odemai Paris

Odemai crée des collections mode féminines chics et urbaines. La marque parisienne mixe matières et détails tendances pour composer des looks vraiment stylés et faciles à porter.

Au menu de cette collection été, des jeux de coupes et de transparence avec des textiles légers et des motifs ajourés.

La vente privée Odemai collection été

Odemai est l’invité du site de ventes privées BazarChic.

Elle y dévoile ses looks d’été tout en légèreté et en transparence. On y shoppe de jolies petites robes pour la ville et la plage, des tops fantaisie, des pièces amples en maille légère, des marinières revisitées, des jupes longues et des shorts courts.

Côté détails, on aime les petits motifs brodés, les liens à pompons, les liserés contrastants, les finitions dentelle et broderie anglaise.

Zoom sur quelques jolis looks d’été Odemai disponibles sur cette vente privée :

Tout la collection est à petits prix avec des remises jusqu’à 80% !

La vente privée Odemai collection été est ouverte chez BazarChic jusqu’au 9 juillet 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la jolie collection été Odemai ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Odemai est terminée ?

