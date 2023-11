Vente privée Obsessive : lingerie fine et sexy

Comptez sur cette vente privée Obsessive pour apporter une bonne dose de sexy dans votre tiroir à lingerie ! Oserez-vous ces beaux ensembles ?

Obsessive Lingerie

Obsessive est une marque polonaise de lingerie féminine fine et sexy.

Elle propose des collections de lingerie de jour sensuelle, lingerie érotique et lingerie de nuit pour toutes les envies.

Son slogan : « Inspire your desire »

Ses jolies pièces jouent avec les matières, dentelle, voile et résille et la transparence pour composer des silhouettes irrésistibles.

La vente privée Obsessive Lingerie

Obsessive nous dévoile ses dessous en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour admirer sa lingerie élégante et sensuelle.

Craquez sur ses beaux ensembles, soutiens-gorge, bustiers, corsets, caracos, strings, culottes et shortys, porte-jarretelles, guêpières, bodys, nuisettes et babydolls, déshabillés, bodystockings et combinaisons.

Ces pièces légères sont ornées de dentelle, tulle brodé, froufrous, bijoux, liens et laçages décoratifs.

Coup d’œil à quelques ensembles de lingerie sages et raffinés disponibles sur cette vente privée

Pour satisfaire les fantasmes, Obsessive propose aussi quelques costumes sexy : écolière, infirmière, chat, soubrette…

Et pour accompagner le tout : des accessoires, gants et mitaines, loups et masques, menottes, cache-tétons.

La vente privée Obsessive lingerie est ouverte chez BazarChic jusqu’au 13 novembre 2023

