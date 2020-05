L’Huile Prodigieuse et les soins Nuxe à prix doux en vente privée

L’Huile Prodigieuse Nuxe est devenue un incontournable de la routine beauté. Combinant 7 huiles sélectionnées pour leurs bienfaits, elle s’utilise au quotidien sur le visage, le corps et les cheveux. Retrouvez-la à prix doux avec la gamme de soins Nuxe à l’occasion d’une vente privée.

La vente privée Nuxe

Essentiel de beauté devenu mythique, l’Huile Prodigieuse à elle seule nous incite à venir jeter un œil à cette vente privée.

Direction le site Showroomprivé où cette fameuse huile nous est proposée sous toutes ses déclinaisons, tailles avec le format de poche 30 ml, le format classique 50 ml et pour les addicts le format 100 ml, en version Riche, Or pailletée effet lumière et en coffrets.

On retrouve également les lignes de cosmétiques Nuxe pour le visage avec la Crème fraîche de beauté, l’eau micellaire, les Insta-masques, les soins du corps Nuxe Body avec des huiles et gels douche, des gommages, des soins raffermissants et minceur, les lignes anti-âge Crème Prodigieuse Boost, Nuxuriance Ultra et Gold, les soins liftants Merveillance Expert, les soins solaires Nuxe Sun, la ligne Rêve de miel et les soins spécifiques homme Nuxe Men.

On profite des réductions pour s’offrir ces pépites beauté sans se ruiner !

La vente privée Nuxe est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 30 mai 2020 à 8h.

Impatients de tester l’efficacité des soins Nuxe ? Showroomprivé prévoir une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour l’Huile Prodigieuse et les cosmétiques Nuxe ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

En savoir plus sur l’Huile Prodigieuse Nuxe

L’Huile Prodigieuse Nuxe est une huile sèche utilisée en soin de la peau et des cheveux.

Formulée à partir de 7 huiles végétales précieuses aux bienfaits reconnus : l’huile de Tsubaki hydratante, l’huile d’Argan réparatrice, l’huile de Macadamia nourrissante, l’huile de Bourrache lissante, l’huile de Camélia hydratante, l’huile de Noisette protectrice et l’huile d’Amande douce adoucissante.

L’Huile Prodigieuse Nuxe se présente en vidéo :

Cette vente privée Nuxe est terminée ?

Retrouvez toutes les gammes de soins Nuxe sur Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



