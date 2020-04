On rêve de plage avec cette vente privée No Gossip

No Gossip Beachwear vient nous faire rêver de sable fin et de cocotiers en nous proposant ses jolis maillots de bain en vente privée. 🌴 Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter de belles réductions sur un grand choix de modèles féminins.

La vente privée No Gossip

Voila qui va nous réchauffer en cette fin d’hiver plutôt pluvieuse : une vente privée de maillots de bain !

Et No Gossip, spécialiste du beachwear au féminin, en a tout plein en stock. Quel beau défilé ! Alors peut-être trouverons-nous ici notre maillot de l’été…

Drapés, volants, liens et nouettes, franges, motifs exotiques, reptile et fantaisie décorent tous ces modèles glamour aux coupes ultra-tendance.

Côté coupes justement, on choisit parmi des maillots une pièce, bustiers, tankinis et deux pièces coordonnés ou à mixer, parmi des soutiens-gorge coupe classique, balconnet, brassière, triangle, foulard, bandeau, one shoulder, à coques ou push-up et des bas plus ou moins couvrants.

No Gossip habille toutes les silhouettes pour la plage, taille 36 à 52.

Tout est à prix légers, avec des maillots à partir de 12 €.

La vente privée No Gossip est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 3 mai 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolis maillots de bain No Gossip ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée No Gossip est terminée ?

