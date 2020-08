Vente privée Nine West : les chaussures tendances from New-York

Nine West, c’est la marque new-yorkaise de chaussures féminines qu’on adore retrouver en vente privée ! Son style : du classique, du glamour, de la fantaisie, avec une pointe de french touch. On fonce en adopter quelques paires !

La vente privée de chaussures Nine West

Comme vous vous en doutiez peut-être, la marque tire son nom de sa première adresse new-yorkaise : 9 West 57th Street.

Et Nine West fait le voyage jusqu’à nous pour nous proposer en vente privée un immense choix de chaussures ultra tendances pour toutes les saisons.

Direction BazarChic pour ce nouveau rendez-vous shopping shoes !

On craque pour le style Nine West et ses chaussures en cuir affichant moults détails sophistiqués : coloris vernis, dégradés ou métallisés, imprimés, dentelle, broderies, multi brides, empiècements décoratifs, pompons, glitter, perles et strass…

Au menu, des pépites évidemment, dont des escarpins chics, de bien jolies ballerines, des mocassins bijoux, des low-boots perchées, des bottines et bottes, des sneakers et slip-on, des sandales à hauts talons, des tongs, claquettes et mules fantaisie pour les beaux jours.

Zoom sur quelques jolies paires de chaussures d’été disponibles à petits prix sur cette vente privée :



les sandales en cuir multi brides Pepper, 49 € (au lieu de 170 €)

les sandales compensées à semelles corde Liza, 39 € (au lieu de 119 €)

les sandales à talons Joselyn, 35 € (au lieu de 100 €)

les tongs noires effet bijou à cabochons colorés Vester, 15 € (au lieu de 70 €)

les tongs à fleurs et sequins Sendral, 29 € (au lieu de 129 €)

On profite des folles réductions pour se chausser tendances toute l’année !

La vente privée Nine West est ouverte chez BazarChic jusqu’au 9 août 2020.

Cette vente privée Nine West est terminée ?

Retrouvez les collections Nine West sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

