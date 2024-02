Vente privée Nike : sportswear et chaussures

Passez en mode sport ! Cette vente privée Nike équipe les petits et grands sportifs de tenues complètes et chaussures sport et tendances.

La vente privée Nike

Tenez vos bonnes résolutions et (re)mettez-vous au sport ! La marque américaine de sportswear arrive en vente privée chez Showroomprive avec ses collections mode et chaussures pour toutes les pratiques.

Tenues de sport et looks détente stylés sont au rendez-vous ! On se choisit des brassières de sport, des T-shirts et tops techniques, des maillots de foot, des pantalons de jogging, leggings et shorts, des sweat-shirts à capuche et vestes zippées, des blousons et doudounes.

Et au rayon chaussures, c’est un vrai défilé de baskets de sport et sneakers lifestyle qui nous attend !

On retrouve les iconiques Air Max, les Huarache, les Waffle, les Blazer au style rétro en version basse ou montante, les chaussures de running Air Zoom, Pegasus, les chaussures de tennis Court, les chaussures de golf Victory, les Revolution, les Flyease… On se shoppe aussi les baskets aux lignes futuristes React, Flyease, Lebron, Phantom, KD15 et tant d’autres…

Coup d’œil à quelques modèles sympas et originaux disponibles sur cette vente privée :









Profitez des réductions pour vous équiper sport !

La vente privée Nike est ouverte chez Showroomprive jusqu’au 25 février 2024 à 8h.

J'y vais !

Hâte de recevoir vos nouvelles tenues de sport ? BazarChic prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour le sportswear et les baskets Nike ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

La vente privée Nike est terminée ?

Retrouvez les collections sportswear et chaussures Nike chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans sport annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…