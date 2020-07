Les indispensables soins bio Naturado en Provence sont à petits prix

Savon noir, gel douche gommant, dentifrice… Naturado en Provence nous propose en vente privée une sélection d’indispensables hygiène version bio.

La marque Naturado en Provence

Naturado conçoit des cosmétiques naturels aux ingrédients inspirés de la Provence méditerranéenne.

Ses racines provençales sont d’ailleurs affichées sur son logo : un pin parasol protecteur.

Ses produits sont certifiés bio Ecocert et ne sont pas testés sur les animaux.

Naturado est aussi engagée pour l’environnement en formulant ses produits qu’à partir de matières premières renouvelables.

La vente privée Naturado en Provence

La marque propose chez Private Green une sélection de produits d’hygiène et soins parfaits pour le quotidien et pour les vacances !

On y retrouve à prix doux :

un gel douche gommant à l'huile essentielle d'orange aux vertus apaisantes, aux microbilles de coques d'argan aux propriétés exfoliantes

un savon noir hammam à l'huile d'olive

des gels dentifrices à la menthe, au citron vert ou aux agrumes

à la menthe, au citron vert ou aux agrumes le gel phyto actif Panibobo double action effet froid intense puis chaud

Bref, un belle trousse d’indispensables des vacances !

Tous ces produits sont proposés avec des réductions de 30% à 50%.

La vente privée Naturado en Provence est ouverte chez Private Green jusqu’au 11 juillet 2020.

