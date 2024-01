Vente privée Natura Siberica : cosmétiques aux herbes et plantes

Découvrez tous les bienfaits des cosmétiques naturels aux plantes de Sibérie à l’occasion de la vente privée Natura Siberica !

Natura Siberica

Fondée en 2008, Natura Siberica compose des soins à base d’herbes et fleurs sauvages issues de la nature préservée de Siberie. Résistant à leur environnement extrême, ces plantes présentent des actifs protecteurs aux propriétés antioxydantes et régénérantes pour la peau et des cheveux.

Ces herbes et fleurs sont récoltées en collaboration avec les agriculteurs locaux de Sibérie, permettant la création d’emplois dans les communautés et les tribus indigènes. La cueillette artisanale à la main permet de préserver la qualité des plantes nécessaire pour créer les produits naturels et performants tout en sauvegardant des patrimoines culturels uniques.

La vente privée Natura Siberica

Natura Siberica vient présenter ses soins naturels à prix doux chez BazarChic. Cette vente privée beauté est l’occasion de tester les bienfaits des plantes sibériennes sur la peau et les cheveux.

La marque nous propose ses gammes de produits : soins du visage, soins corporels et soins capillaires.

Les habituées y retrouveront les lignes :

Oblepikha Siberica : soins du corps, des mains des pieds, des cheveux, à l’argousier

Sauna et Spa : rituels relaxants, gommage, peeling, beurre corporel

Cladonia des Neiges : des soins du visage anti-âge, liftants, raffermissants

Sophora de Khalassie : des soins du visage anti-imperfections, rééquilibrants, purifants

Thé de Kourile : des soins du visage correcteurs et illuminateurs, pour un teint éclatant

Caviar de Beluga : des soins frais et liftants pour le visage et le contour des yeux

Polar White Birch : des soins visage nettoyants, équilibrants, purifiants au bouleau blanc pour peaux grasses

Anti-Ox Wild Blueberry : des soins visage antioxydants à la myrtille sauvage

Lab Biome : des produits aux actifs reconnus vitamine C, zinc, niacinamide, acide hyaluronique, coenzyme Q10…

Tous ces soins et bien d’autres sont disponibles à prix doux.

La vente privée Natura Siberica est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 janvier 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins Natura Siberica ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Email

