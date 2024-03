Vente privée Nacomi : cosmétiques naturels et gourmands

Nacomi propose en vente privée ses produits à prix doux. Faites confiance aux actifs naturels pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux !

Nacomi

Fondée en 2012, Nacomi est une marque polonaise de cosmétiques naturels végans et gourmands.

Elle mise sur les bienfaits de la nature, des textures agréable, des senteurs envoûtantes et des packagings fun et colorés pour offrir une expérience sensorielle riche et complète.

La vente privée de soins Nacomi

Faites confiance aux actifs naturels pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux ! Nacomi propose chez Beauté Privée ses gammes de produits à prix doux :

soins du visage : savon noir, huile démaquillante, eau micellaire, mousse nettoyante, lotion tonique, gommage et peeling, masque et argile, sérum hydratant, soin anti-âge, crème de jour SPF 50, crème de nuit nourrissante, brume rafraichissante, contour des yeux, baume à lèvres

: savon noir, huile démaquillante, eau micellaire, mousse nettoyante, lotion tonique, gommage et peeling, masque et argile, sérum hydratant, soin anti-âge, crème de jour SPF 50, crème de nuit nourrissante, brume rafraichissante, contour des yeux, baume à lèvres soins du corps : gel douche, gommage exfoliant, poudre de bain, beurre corporel nourrissant, body mousse, soin minceur anti-cellulite, huile de massage, crème main

: gel douche, gommage exfoliant, poudre de bain, beurre corporel nourrissant, body mousse, soin minceur anti-cellulite, huile de massage, crème main soins des cheveux : shampoing et après-shampoing, masque, sérum anti-chute,

: shampoing et après-shampoing, masque, sérum anti-chute, huiles végétales : argan, nigelle, jojoba, marula, macadamia, graines de chanvre, avocat, pépins de raisin

Ces soins sont vendu à l’unité ou en routine complète. Ils sont accompagnés d’accessoires beauté.

Le tout affiche des réductions autour de 40%.

La vente privée Nacomi est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 18 mars 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques naturels Nacomi ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

J'en profite !

Cette vente privée Nacomi est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…