Vente privée Moonstone : bijoux en pierres naturelles

Cette vente privée Moonstone va faire pétiller vos looks ! La marque parisienne présente de bien jolis bijoux sertis de pierres naturelles à prix doux.

Moonstone

De retour d’un voyage au Sri Lanka lors duquel elle découvrit la pierre de lune, Louise lança sa propre marque : Moonstone.

Passionnée de bijoux et de lithothérapie, elle propose alors des gammes complètes de créations autour des pierres naturelles, misant sur leurs couleurs et leurs bienfaits.

Les bijoux Moonstone sont réalisés en laiton doré et ornés de lapis lazuli, amazonite, aventurine, aqua calci, calcédoine, turquoise, quartz, topaze, jade, nacre, améthyste, rubis, agate…

La vente privée Moonstone

Moonstone est l’invitée de BazarChic. La bijouterie parisienne y propose ses collections toutes colorées et pétillantes.

On s’y choisit à petit prix des bijoux de pierres naturelles :

des bagues, à porter seules ou en superposition

des boucles d’oreilles pendantes, créoles

des colliers de perles, chaines et pendentifs, simples ou multi rangs

des bracelets et joncs

Coup d’œil à quelques bijoux disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux sont présentés à petits prix et affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Moonstone est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 novembre 2023.

Hâte de recevoir vos nouveaux trésors ? BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 48h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux Moonstone ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

