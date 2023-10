Vente privée de montres et bijoux CXL by Christian Lacroix

Retrouvez tout l’esprit by Christian Lacroix dans cette ligne de montres CXL pour homme et femme. Elégance et créativité sont au rendez-vous de cette vente privée.

La vente privée de montres CXL by Christian Lacroix

Soyez à l’heure du luxe ! Venez visiter cette vente privée de montres Christian Lacroix. Elle se déroule en ce moment chez Showroomprivé.

On y retrouve un grand choix de modèles féminins chics et scintillants, à bracelet en cuir ou en acier, à maillons ou maille milanaise, argenté, doré, rose, noir ou bicolore. Le cadran est sobre, coloré, multicolore ou décoré du logo CXL. Le boitier quant à lui est classique, rond ou carré, ou orné de multiples cristaux scintillants.

Pour homme, on choisit parmi des montres de caractère, tendance vintage à boitier ronds ou rectangulaires.

Ces montres sont accompagnées de quelques bijoux modernes et fantaisie, bracelets, colliers et sautoirs, boucles d’oreilles et quelques bagues.

Le tout affiche des réductions autour de 70%.

La vente privée CXL by Christian Lacroix est ouverte jusqu’au 27 octobre 2023 à 8h.

