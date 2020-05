Mangez nomade et design avec les lunch box Monbento

Posted by -

Déjeunez stylés ! Monbento crée des boîtes lunch pratiques et design à emporter partout. Shoppez votre lunch box à petits prix sur cette vente privée Monbento !

La marque Monbento

L’objectif de Monbento : Réinventer le repas nomade

Pour cela, la marque française a misé sur le design.

Inspirée des boîtes à bento japonaises, elle crée des lunch-box à la fois pratiques et super esthétiques.

Il y en a de toutes les tailles pour tous les encas, déj’, pique-niques, goûters et boissons à emporter !

La vente privée Monbento

Monbento nous présente une sélection de boîtes à repas et accessoires sur le site de ventes privées écolo Private Green.

On y shoppe :

des lunch box MB Original, MB Square, isothermes, dans différents coloris et motifs

une housse de transport,

des boîtes lunch et goûter pour enfant, avec du rose Litchi pour les filles, du bleu Iceberg pour les garçons ou inversement !

des couverts en plastique ou inox dans un bac à placer dans la boîte,

des récipients à sauce hermétiques,

des bouteilles gourdes de différents formats.

Zoom sur la lunch box phare et best-seller de la marque : la MB Original made in France

Son format : L 185 x p 94 x h 100, capacité 1 litre

Une boîte lunch hermétique composée de 2 récipients avec couvercle + 2 couvercles intermédiaires avec bouchons et joint silicone et une caissette, le tout maintenu par une large bande élastique.

Ce bento passe au four micro-ondes, au lave-vaisselle, au congélateur.

Il est fabriqué en France dans un plastique haute qualité au toucher doux, sans BPA ni BPS, pour une utilisation durable.

Il est bien sûr réutilisable, mais surtout recyclable.



Équipez-vous pour vos repas nomades, à petits prix. Les lunch box affichent des remises autour de 30%.

La vente privée Monbento est ouverte chez Private Green jusqu’au 10 mai 2020.

J'y vais !

Le blog Monbento propose des recettes appétissantes bien présentées en lunch box.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr