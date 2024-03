Vente privée Molly Bracken : collections femme et fille

Douceur et fantaisie sont au rendez-vous de cette vente privée Molly Bracken. La marque y propose de jolies pièces créatives pour femme et fille à prix doux.



Molly Bracken

Avec son nom britannique, et son logo shamrock, le fameux trèfle symbole de l’Irlande, la marque de mode s’est inspirée de Molly, la grand-mère irlandaise du créateur. 🍀

Julian Sidonio et sa femme Catherine proposent ainsi des collections résolument féminines, mixant bohème et vintage. Ils habillent les femmes, puis les filles avec la ligne Mini Molly, offrant aussi des looks mère-fille. Leur fille Lili rejoint l’aventure familiale pour lancer Lili Sidonio, une capsule urbaine rock dédiée aux adolescentes.

Le style Molly Bracken s’affiche sur les belles matières et dans les détails.

La vente privée Molly Bracken

Molly Bracken crée une mode fraîche au style romantique. La marque française aux accents irlandais nous propose en vente privée ses jolies pièces esprit vintage.

C’est chez Showroomprivé que Molly Bracken expose ses collections à prix doux. On y retrouve sa ligne féminine, avec ses pièces pleines de fantaisie, affichant moult détails : jolis imprimés, perles nacrées, sequins brillants et strass scintillants, dentelles et broderies florales, voile transparent et plumetis légers, drapés et volants, rubans à nouer, franges et pompons, laçages décoratifs, motifs rétro, vinyle et fausse fourrure.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La ligne Mini Molly est aussi présentée avec plein de jolis looks de saison super girly pour les filles de 4 à 16 ans.

Toutes ces pièces sont à prix légers.

La vente privée Molly Bracken est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 6 avril 2024.

L'offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jolies robes Molly Bracken ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Molly Bracken est terminée ?

Retrouvez les collections de la marque sur l’e-shop Molly Bracken.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog.

