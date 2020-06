Vente privée MOA : bijoux et accessoires à petits prix

La boutique MOA nous propose ses collections de bijoux et accessoires de mode à mini prix en vente privée !

La vente privée MOA

MOA, c’est l’enseigne de bijoux et accessoires qu’on adore ! On y va pour se shopper des petites bricoles sympas et fantaisie à petits prix.

Bien, imaginez ces mêmes bricoles à prix encore plus rikikis ! C’est ce que vous trouverez sur cette vente privée MOA.

Les bijoux MOA

Envie de donner du peps à tous vos looks ? MOA a sûrement le bijou qu’il vous faut.

Tendance romantique, ethnique, hippie… il y a des bijoux MOA pour tous les styles !

Perles colorées, pompons, coquillages, plumes légères, strass scintillants, estampes et pampilles décorent ces jolis bijoux.

La fantaisie MOA se décline en colliers, plastrons, tours de cou et ras de cou et sautoirs, boucles d’oreilles pendantes, créoles, lots de puces et contours d’oreilles, piercings nez ou nombril, bracelets, joncs, manchettes et bracelets de cheville.

Voici mes chouchous de la collection :

Je veux !

Les accessoires MOA

MOA propose aussi des chaussures et moult accessoires divers pour toutes les saisons :

des chaussures girly, des baskets à pompons ou à sequins brillants, des ballerines classiques à petits nœuds, des bottines lacées et boots de pluie à motifs, des bottines fourrées et des tongs fantaisie

des chaussettes, socquettes et collants, des guêtres, des chaussettes anti-dérapantes, chaussons et mules

des accessoires de coiffure : barrettes et pinces, élastiques, headbands et bandeaux

des lunettes de soleil

des foulards

des vestes kimonos légères

des casquettes et chapeaux d’été

des ceintures

des coques pour smartphone et porte-clés

La vente privée MOA est ouverte jusqu’au 5 avril 2020 à 8h.

Accéder à la vente privée MOA sur Showroomprivé

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux et accessoires MOA ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée de bijoux MOA est terminée ?

Retrouvez toute la collection MOA sur son e-shop : https://www.moa.fr.

