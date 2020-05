Cocorico ! Voila Le Coq Sportif en vente privée

Posted by -

Le Coq Sportif arrive en vente privée pour nous proposer ses lignes de chaussures French touch. Tendance sport ou détente,on se chausse à petits prix chez BazarChic.

La vente privée Le Coq Sportif

La marque française affiche fièrement son coq stylisé sur ses collections mode et footwear pour les séances sportives et le quotidien.

Cette vente privée est l’occasion de trouver basket à son pied, aussi bien pour femme, homme et enfant.

En rayon, on choisit parmi une belle sélection de chaussures casual et sportives :

des baskets mixtes en cuir ou nubuck inspirées des courts de tennis

Le modèle phare : les Blazon, des chaussures fabriquées en France dans les ateliers de la Compagnie Vosgienne de la Chaussure. Cocorico !

Destinées aux héros modernes, elles affichent à l’arrière un blason de couleur symbolique. Oui, comme les chevaliers !

des sneakers urbaines basses ou montantes aux détails fantaisie

Voici Agate une sneaker basique joliment féminisée par des lacets imprimés de motifs léopard.

des baskets rétro aux lignes et couleurs esprit vintage

Ah! les chaussures de sport de notre jeunesse, celles qu’on portait en cours d’EPS.

Les voici remises à la mode du jour, comme avec la basket Louise, en textile mesh et cuir suédé.

et aussi, des chaussures de sport et running aux lignes modernes, comme les Omega, disponibles dans des coloris tendances.

Et tout cela à petits prix !

La vente privée Le Coq Sportif est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 mai 2020.

J'y vais

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Le Coq Sportif ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Le Coq Sportif est terminée ?

Retrouvez les collections mode et chaussures Le Coq Sportif chez Spartoo !

Jetez aussi un œil à tous les bons plans sportswear annoncés sur le blog.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



