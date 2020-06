Vente privée Derhy : looks chics et bohèmes pour femme et fille

Cette vente privée Derhy vient mettre plein de couleurs dans nos dressings ! On file admirer sa sélection mode féminine, chic et fantaisie à petits prix.



La vente privée Derhy

On aime Derhy pour son style romantique et ethnique, ses pièces aux détails élégants, ses beaux motifs floraux, ses imprimés graphiques, ses broderies, crochet et dentelle, ses petits volants, ses pompons et franges, ses perles et sequins brillants effet bijou.

Avec Derhy, fleurs, fantaisie et couleurs sont toujours au rendez-vous en toutes saisons.

Alors allons faire un tour chez BazarChic pour un craquage shopping ! A nous les robes magnifiques, courtes ou longues, les tops, blouses et chemisiers tendance bohème, les pièces en maille, les jupes et pantalons, les combinaisons chics, les jolies vestes esprit couture, les blousons et trenchs.

Zoom sur quelques jolies robes qui défilent avec élégance sur cette vente privée :

La collection prêt à porter est complétée de quelques accessoires de saison, pochettes et chapeaux de paille.

Derhy habille aussi les filles de la taille 4 à 16 ans de vêtements tout aussi magnifiques.

C’est toutes ces belles pièces colorées sont à prix doux.

La vente privée Derhy est ouverte chez BazarChic jusqu’au 2 juillet 2020.

J'y vais !

Profitez vite de vos nouvelles trouvailles ! BazarChic prévoit l’envoi de votre commande sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la vente privée Derhy ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Derhy est terminée ?

Retrouvez la jolie collection Derhy sur La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



