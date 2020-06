Les looks MKT Studio sont à petits prix en vente privée

Craquez pour les looks casual chic MKT Studio ! La marque propose en vente privée une sélection de pièces must have à petits prix.

La vente privée MKT Studio

MKT Studio crée saisons après saison des looks tendance au féminin inspirés d’icone pop.

Ses collections se composent de pièces faciles à porter au quotidien. Le style est casual chic, les coupes sont amples, ponctuées de détails, de ceintures, de rayures, d’imprimés, de broderies, pour des silhouettes décontractées un brin rock.

MKT Studio nous propose chez BazarChic une sélection de robes courtes ou longues, robes chemises, combinaisons élégantes ou esprit workwear, combi-shorts, jupes et shorts, tops et chemises, pulls, sweat-shirts à message ou à Mickey, quelques jeans, des pantalons et blazers à assortir en tailleur ou pas, des vestes et perfectos.

Voici quelques looks sympas à shopper sur cette vente privée :

Toutes ces pièces sont à petits prix.

La vente privée MKT Studio est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 juin 2020.

