Vente privée Miss Cashmere : les looks tout doux

La vente privée Miss Cashmere est l’occasion de s’offrir ce petit pull en cachemire dont on rêve depuis un moment… Rendez-vous sur BazarChic pour dénicher à prix doux le modèle qu’il nous faut !

La vente privée Miss Cashmere

La marque nous y propose sa collection toute féminine et pleine de douceur. On craque pour ses looks tout doux tout chauds, composés de pulls à col rond, col V et col roulé, de ponchos et de pantalons de jogging. On les adopte dehors pour affronter le froid, mais aussi à la maison en mode cocooning.

Le tout est en 100% cachemire, et disponible dans un beau choix de coloris, uni, chiné ou bicolore à détails contrastants.

Zoom sur quelques pièces et total looks cachemire à shopper sur cette vente privée :

Que de belles pièces à s’offrir à prix doux !

La vente privée Miss Cashmere est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 décembre 2023.

Profitez rapidement de vos achats ! BazarChic expédie votre commande sous 72 heures.

