Les collections Minelli sont à petits prix en vente privée !

Quand Minelli déballe tout son shoesing en vente privée, on fonce direct faire son shopping chaussures ! Plein de modèles pour toutes les saisons sont disponibles à petits prix.

La vente privée Minelli

Minelli, c’est la marque de chaussures de qualité qui offre saisons après saisons des collections modernes et créatives. En suivant les tendances, elle revisite les classiques avec élégance et audace, sans oublier le confort.

Cette vente privée nous propose des chaussures pour toutes les saisons, des sandales au bottes fourrées !

Pour l’été, on craque pour ses sandales plates fantaisie, à franges, pompons, strass, ses sandales entre-doigts, ses sandales à talons fins, larges ou compensés, ses mules et espadrilles, ses ballerines ouvertes et escarpins peep-toe.

Pour le reste de l’année, on se shoppe des ballerines, mocassins et slippers, des escarpins chics aux détails glamour, des derbys et richelieus de toutes les couleurs, des baskets sympas, des chelsea boots, bottines et bottes plates ou à talons, des bottines fourrées et bottes de neige.

Voici quelques uns de mes modèles chouchous : des mocassins à franges d’inspiration amérindienne, des sandales plates à franges d’un beau bleu, des baskets fleuries et des jolies compensées à brides sur la cheville.

Cette vente privée chausse aussi les hommes avec des modèles très city : derbys, richelieus, chaussures bateau, baskets de ville, boots à lacets, élastiques ou zip.

Et pour les kids ? On trouve de jolies petites chaussures pour les filles, et quelques modèles pour garçons.

Toutes ces chaussures sont proposées à petits prix. Showroomprivé affiche des remises autour de 50%.

Une sélection de sacs à main en cuir, sacs bandoulière et petite maroquinerie, est aussi disponible à prix doux.

La vente privée Minelli est ouverte chez jusqu’au 3 mai 2020 à 8h.

Bonne nouvelle ! Vos nouvelles chaussures seront rapidement à vos pieds. Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Minelli ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Minelli est terminée ?

Retrouvez la collection Minelli au BHV.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

