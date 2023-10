Vente privée Mi-Mai : chaussures chics et créatives

Boostez votre shoesing et vos looks grâce à cette vente privée Mi-Mai ! Craquez pour ces chaussures créatives à prix légers.

Mi-Mai Paris

Céline Thomas a créé Mi-Mai sa propre marque de chaussures féminines en 2009. Elle lui a donné le nom de cette jolie période printanière que l’on apprécie tant après l’hiver.

Sa volonté : proposer des souliers à la fois élégants, tendance et confortables, pour tous les moments de la journée.

Elle chausse la femme active de modèles vraiment stylés qui misent aussi sur le confort.

La vente privée Mi-Mai

La marque parisienne expose sa collection en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour découvrir et adopter ces beaux souliers en cuir.

On s’offre de chaussures de caractère aux lignes modernes et aux détails originaux : design, textures, couleurs, brides, clous et anneaux métalliques… Et on affirme son style avec ces bottines zippées ou lacées, plates ou à talons, chelsea boots, bottes et cuissardes, derbies, slippers et mocassins, sneakers, sandales et mules,

Zoom sur une sélection de chaussures disponibles sur cette vente privée :

Tous ces beaux modèles affichent des réductions autour de 65%.

La vente privée de chaussures Mi-Mai est ouverte chez BazarChic jusqu’au 19 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Mi-Mai ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Mi-Mai est terminée ?

Retrouvez la collection Mi-Mai aux Galeries Lafayette.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

