Vente privée Menthe à l’Ô : bijoux sauvages et fantaisie

Faites pétiller vos looks avec ces bijoux sauvages ! La vente privée Menthe à l’Ô propose plein de jolies créations fantaisie à petits prix.

La marque Menthe à l’Ô

Installée dans le quartier de Marais, Menthe à l’Ô crée des bijoux fins et fantaisie.

Ses « bijoux sauvages » sont réalisés en acier inoxydable, dorés à l’or fin, ornés de pierres semi-précieuses et assemblés à la main.

Dédiées aux citadines, ses créations sont inspirées d’évasion, de nature et de fraîcheur. Le style est résolument bohème.

La vente privée Menthe à l’Ô

La bijouterie parisienne propose ses collections en vente privée. Rendez-vous chez BazarChic pour craquer pour ses jolis bijoux à prix doux !

Le style Menthe à l’Ô se porte en bracelets à cumuler au poignet, joncs et manchettes, pendentifs, colliers et sautoirs, bagues, créoles et boucles d’oreilles pendantes.

La fantaisie est au rendez-vous avec des perles de couleurs, des breloques, des pompons, des plumes colorées, des strass scintillants…

Zoom sur quelques trésors repérés sur cette vente privée :

Tous ces bijoux affichent de folles réductions !

Ils sont accompagnés de quelques foulards en soie à motifs tout aussi colorés.

La vente privée Menthe à l’Ô est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 mars 2024.

