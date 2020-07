Passez au shampoing solide naturel avec Melo Ayurveda

Posted by -

Testez les savons et shampoings solides d’inspiration indienne ! Melo Ayurveda propose ses produits zéro déchet à prix doux en vente privée.

La marque Melo Ayurveda

Sham Karunanidhi a mixé médecine traditionnelle indienne et cosmétique moderne pour créer Melo Ayurveda.

La marque de Montpellier propose des produits lavants zéro déchet pour le visage, corps et les cheveux.

D’inspiration ayurvédique, ces soins sont formulés à base d’ingrédients naturels et de plantes utilisées en Inde telles que le shikakai, le reetha ou le neem.

Ces produits moussent grâce aux tensioactifs issus de la noix de coco.

La vente privée Melo Ayurveda

Envie d’en savoir plus sur ses produits ayurvédiques ? Rendez-vous sur le site de ventes privées Private Green pour découvrir les gammes nettoyantes Melo Ayurveda et y shopper à prix doux :

le pain sans savon pour peaux sensibles,

pour peaux sensibles, des nettoyants visage solides pour peau normale, mixte ou sensible,

pour peau normale, mixte ou sensible, l’ hygiène intime solide pour une toilette douce qui préserve la flore vaginale,

pour une toilette douce qui préserve la flore vaginale, des shampoings solides pour tous les types de cheveux : normaux, gras, secs, colorés, bouclés, mais aussi des produits anti-chute, anti-pelliculaires, démêlants et nourrissants,

pour tous les types de cheveux : normaux, gras, secs, colorés, bouclés, mais aussi des produits anti-chute, anti-pelliculaires, démêlants et nourrissants, des 2-en-1 solides corps et cheveux : un produit minimaliste pour voyager léger et un spécial bébé et enfant.

Ces soins sont proposés avec des remises autour de 40%.

Ils sont présentés dans des boîtes carton. Adieu le plastique !

Melo Ayurveda propose aussi une boîte en métal recyclé pour ranger son savon ou shampoing solide.

La vente privée Melo Ayurveda est ouverte chez Private Green jusqu’au 8 juillet 2020.

