Vente privée Mellow Yellow : chaussures tendance et originales

Chaussons-nous au top des tendances grâce à cette vente privée Mellow Yellow ! La marque nous propose cette saison une belle sélection de modèles citadins pleins d’originalité.

Mellow Yellow

Mellow Yellow est une marque parisienne de chaussures et d’accessoires tendances.

Son modèle phare : la ballerine. Mais ses collections exclusivement féminines proposent aussi des souliers pour toutes les saisons et toutes les occasions.

Le style est élégant, tantôt classique, tantôt fantaisie avec de la couleurs et des détails originaux.

La vente privée Mellow Yellow

Rendez-vous sur le site BazarChic pour profiter de belles réductions sur un grand choix de chaussures en cuir !

Mellow Yellow y présente ses modèles de la saison printemps été : quelques escarpins, des baskets girly, des derbys lacées, de bien jolies sandales à talons, des espadrilles compensées pour l’été, des sabots fantaisie, des sandales plates, des tongs et des mules en raphia coloré.

Les pièces fortes de la collection ? Ses sandales à brides multicolores.

Coup d’œil à quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Tous ces beaux souliers sont à prix réduits.

La vente privée Mellow Yellow ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 février 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Mellow Yellow Paris ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Mellow Yellow est terminée ?

Retrouvez la collection Mellow Yellow chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…