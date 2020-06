Max & Moi nous ouvre les portes de son dressing chic et glam’ en vente privée

La marque parisienne de prêt-à-porter Max & Moi arrive en vente privée chez BazarChic. Elle y dévoile ses pièces féminines confectionnées dans de belles matières.

La vente privée Max & Moi

Max & Moi mise sur son style et les belles matières pour créer un vestiaire complet et glamour.

Cette vente privée nous présente ses looks de saison élégants et sophistiqués.

Son dressing renferme plein de trésors : des petites robes courtes ou longues, à fleurs, en soie ou cachemire, des combinaisons esprit workwear, de jolis tops délicats au décolleté souligné de dentelle, des chemisiers et blouses fluides aux détails ultra féminins, des pulls, ponchos, cardigans et gilets doux en maille laine mérinos, cachemire et soie, des jupes en soie ou cuir d’agneau, des pantalons de jogging en cachemire, des perfectos en velours de cuir.

Zoom sur quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

Ses tenues s’accessoirisent de carrés de soie, foulards et écharpes en cachemire.

Et pour la nuit ? des nuisettes, caracos et combi shorts en soie bordée de dentelle.

Plein de jolies choses à mixer en toute élégance sont ici disponibles à prix doux.

La vente privée Max & Moi est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 juin 2020.

J'y vais

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour cette vente privée Max & Moi ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Max & Moi est terminée ?

Jetez un œil à tous les bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter !



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr