Adoptez le style Margaux Lonnberg en vente privée

La blogueuse mode, mannequin et créatrice Margaux Lonnberg nous dévoile la collection de prêt-à-porter de sa marque éponyme en vente privée.

Qui est Margaux Lonnberg

Jeune mannequin au style bien à part, influenceuse qui ne suit pas les tendances, elle a ouvert son blog mode avant de lancer sa propre marque à son nom et à son image.

Son style : des silhouettes androgynes, des vêtements amples aux lignes épurées et aux coupes travaillées pour des allures casual faussement négligées.

La créatrice Margaux Lonnberg est la fille à suivre :

La vente privée Margaux Lonnberg

Direction BazarChic pour y découvrir des pièces féminines au design original, aux découpes et imprimés contrastants.

On ose ses chemises masculin-féminin, ses tops et débardeurs fluides aux coupes amples, ses robes courtes ou longues à la fois créatives et décontractées, ses combinaisons esprit workwear, ses pulls et ses sweats casual, ses pantalons classiques ou wide legs, ses jupes courtes, ses vestes en jeans ou simili-cuir brillant, ses blazers et blousons, ses manteaux oversize…

Coups d’œil à quelques pièces sympas et vraiment originales disponibles sur cette vente privée :

Et comme toutes ces pièces affichent de belles réductions, on en profite pour faire de plein de fringues stylées et s’offrir le total look.

La vente privée Margaux Lonnberg est ouverte chez BazarChic jusqu’au 18 juin 2020.

Cette vente privée Margaux Lonnberg est terminée ?

