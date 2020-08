Marcia Créations : les essentiels zéro déchet pour l’hygiène et la maison

Posted by -

Place au zéro déchet avec cette vente privée Marcia Créations. La jeune marque propose des indispensables écologiques et made in France.

Marcia Créations

Marcia Créations est une marque de produits zéro déchet installée sur les bords de Loire. Créée par deux soeurs, Astrid et Clémence, elle confectionne des produits textile zéro déchet pour le quotidien, l’hygiène, la maison.

Ses créations sont fabriquées en France, dans de jolis tissus colorés en coton bio certifié Oeko-Tex.

La vente privée Marcia Créations

Marcia expose ses créations en vente privée. Direction le site Private Green pour profiter de réductions sur :

des serviettes hygiéniques à choisir en fonction du flux, pour le jour et la nuit

à choisir en fonction du flux, pour le jour et la nuit des protège-slip classiques ou spécial sport (à fermeture scratch)

classiques ou spécial sport (à fermeture scratch) des coussinets d’allaitement lavables, doux et absorbants

lavables, doux et absorbants des lots de mouchoirs en tissu 3 textures : popeline de coton, coton et gaze de coton

3 textures : popeline de coton, coton et gaze de coton des rouleaux d’ essuie-tout lavable en tissu absorbant

en tissu absorbant des éponges en toile de jute, en mousse en polyester très résistante et micro-éponge bio

en toile de jute, en mousse en polyester très résistante et micro-éponge bio des lingettes lavables format classique ou maxi, pour le débarbouillage, le démaquillage, le change de bébé…

format classique ou maxi, pour le débarbouillage, le démaquillage, le change de bébé… des petites pochettes en tissu à intérieur imperméable pour y glisser les produits usagés

Coup d’œil à l’univers coloré Marcia Créations et quelques produits à la fois jolis et pratiques :

Tous ces produits affichent des remises autour de 30%.

La vente privée Marcia est ouverte chez Private Green jusqu’au 3 septembre 2020.

J'y vais !

Cette vente privée Marcia Créations est terminée ?

Shoppez vos soins et accessoires zéro déchet sur l’e-shop bio Evidence.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr