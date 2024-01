Vente privée Marc O’Polo : mode, chaussures et accessoires

Marc O’Polo relooke toute femmes et hommes en vente privée ! C’est l’occasion de compléter tous les dressings de pièces faciles à porter à prix doux.

Marc O’Polo

Fondée en 1967 à Stockholm, Marc O’Polo est une marque de prêt-à-porter pour femme et homme au style casual.

Naturel, simplicité et qualité sont les maîtres-mots de l’enseigne. Cette dernière s’inspire de la mode scandinave pour proposer des vêtements classiques, naturels, et faits pour durer.

Sa devise : « Follow your nature ».

La vente privée Marc O’Polo

La marque allemande aux origines suédoises nous présente chez BazarChic ses collections homme et femme.

Le vestiaire Marc O’Polo se compose de basiques et de pièces sympas et confortables pour tous les moments de la journée. Son style est résolument casual avec une touche de fantaisie et une pointe d’élégance.

La vente privée nous proposent des T-shirts et tops de toutes les couleurs, des polos manches courtes ou longues, des chemises et chemisettes unies ou à carreaux, des blouses romantiques, des pulls et gilets, des sweat-shirts et hoodies, des jeans et pantalons détente, des robes et jupes midi à longues, des combis, des vestes et blazers, des manteaux, des parkas et doudounes.

Coup d’œil à quelques pièces et looks disponibles sur cette vente privée :

Au rayon chaussures et accessoires, on complète nos looks de chelsea boots, de sacs, de ceintures, de chapeaux et bonnets, de foulards et écharpes.

Et en ce moment, on profite de belles réductions !

La vente privée Marc O’Polo est ouverte jusqu’au 7 février 2024.

