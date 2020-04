Mango nous ouvre les portes de son dressing en vente privée

Le bon plan shopping à ne pas rater, c’est la vente privée Mango ! La marque espagnole nous ouvre les portes de son grand dressing féminin. L’occasion de se shopper plein de pièces à petits prix !

La vente privée Mango

C’est chez Showroomprivé que ça se passe. Cette vente privée nous propose des fringues sympas et pleines d’originalité pour toutes les saisons.

Plein de robes courtes ou longues pour tous les styles, quelques combinaisons et combi shorts, des petits tops, des T-shirts casual, des blouses, chemises et tuniques légères, des jeans, pantalons et leggings, des shorts et jupes, des pulls et sweat-shirts, des gilets, des blazers, vestes longues et manteaux, défilent à petits prix.

La collection mode est accompagnée de quelques maillots de bain, de chaussures, et d’accessoires : sacs tous formats, pochettes et trousses, bijoux fantaisie, lunettes de soleil, foulards et écharpes…

La vente privée Mango est ouverte jusqu’au 29 avril 2020 à 8h.

Profitez vite de vos nouveaux looks Mango ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la collection Mango ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

