Vente privée Maliluha Swimwear : maillots de bain chics et glam’

Cette été, vous allez pouvoir jouer les naïades à la plage dans un beau maillot de bain Maliluha déniché en vente privée !

Maliluha Swimwear

Lancée en 2017 entre Istanbul et Paris, Maliluha est une marque de maillots de bain de luxe au féminin.

Ses sources d’inspiration : la mer Méditerranée et la mythologie hittite, dans laquelle elle a choisi son nom.

Maliluha propose des collections balnéaires élégantes et ultra féminines. Le style est moderne et créatif. Le textile Econyl utilisé est de haute qualité.

Le résultat : des maillots de bain sophistiqués pour des silhouettes glamours.

Vente privée de maillots de bain Maliluha

Maliluha présente sa collection swimwear chez BazarChic. Cette vente privée à l’ambiance estivale est l’occasion idéale pour se choisir un maillot de bain élégant pour les vacances à la plage.

La marque y dévoile des modèles sublimes :

des maillots une pièce aux coupes et découpes originales, one shoulder, avec anneaux décoratifs, munis d’une ceinture fantaisie, lacés sur le devant, trikinis ou à manches longues

des maillots deux pièces à haut bandeau ou triangle, et bas culotte classique ou haute avec effet drapé et noué

Véritable coup de cœur pour ces maillots aux lignes parfaites et aux détails élégants qui vont sublimer la silhouette.

Zoom sur quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Attention cependant, car il vous faudra la silhouette qui va bien pour pouvoir les enfiler. En effet, les maillots de bain Maliluha sont disponibles uniquement de la taille 34 à 40.

Tous ces modèles sont à prix doux et affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de maillots Maliluha est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 avril 2024.

