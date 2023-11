MUA Makeup Academy propose ses produits encore moins cher en vente privée. Faites le plein de maquillage à petit prix !

MUA Makeup Academy

MUA est une marque britannique de produits de maquillage.

Son créneau : le make up tendance et accessible à tous.

Ses produits sont végans, cruelty free et toujours à prix ultra abordables.

La vente privée MUA Makeup Academy

MUA arrive chez Beauté Privée ! Ses produits de maquillage déjà à petits prix affichent encore des réductions, pour le plus grand plaisir des make up addicts.

On profite de cette vente privée pour ses shopper :

pour le teint : des bases de teint et enlumineurs, du fond de teint longue tenue, des correcteurs et anti-cernes, des poudres compactes et poudres libres, des bronzeurs, highlighters et blush

pour les yeux : du mascara, un eyeliner crayon, des palettes de 5 à 15 fards à paupières et des plus sobres aux plus flashy, des crayons d’ombre à paupières, des faux cils

pour les sourcils : du mascara, du gel fixateur, des crayons, brosses et pinceaux

pour les lèvres : des rouges à lèvres stick ou liquides, du gloss, des crayons

pour les ongles : quelques flacons de vernis Neon Lights

Ces produits de maquillage sont vendus à l’unité ou en trousses et coffrets. Ils sont accompagnés de pinceaux de maquillage et accessoires.

Le tout affiche de belles réductions.

La vente privée MUA Makeup Academy est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 20 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le maquillage MUA Makeup Academy ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

J'en profite !

Cette vente privée MUA est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans maquillage annoncés sur le blog !

Email

