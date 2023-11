Vente privée Maison Héritage : sacs en cuir et petite maroquinerie

Maison Héritage présente en vente privée ses pièces de maroquinerie intemporelles. Offrez-vous un sac en cuir élégant à prix doux !

Maison Héritage Paris

Marque parisienne de maroquinerie, Maison Héritage propose des collections intemporelles pour homme et femme.

Elle mise sur la qualité des cuirs, sur une fabrication italienne et sur le soin apporté aux finitions pour offrir des pièces élégantes au style authentique.

La vente privée Maison Héritage

Maison Héritage dévoile sa collection maroquinerie en vente privée. C’est le bon plans shopping à ne pas rater si vous êtes en quête d’un sac en cuir city-chic !

Rendez-vous donc chez BazarChic pour admirer ses pièces tout format aux lignes épurées et aux finitions impeccables.

En rayon, on choisit parmi des sacs à main, sacs à bandoulière, sacs porté épaule, sacs seau, cabas, porte-documents, sacs à dos et sacs de voyage.

Côté coloris, du classique avec du noir, du marron, du camel, du marine et du bordeaux, mais aussi de l’audacieux avec des teintes pop, du jaune citron, de l’orange, du rouge, du bleu, du vert, du rose fuchsia et du violet.

Côté détails : du cuir lisse, matelassé, coloré, métallisé, texturé effet croco, des anses décorées de pompons, foulards imprimés, des bandoulières chaînettes…

Zoom sur quelques beaux sacs disponibles sur cette vente privée :

Ces sacs sont accompagnés de petite maroquinerie, portefeuilles et compagnons.

Toute la collection affiche des réductions autour de 75%.

La vente privée de sacs Maison Héritage est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 décembre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour un sac Maison Héritage. Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Maison Héritage est terminée ?

Retrouvez les collections maroquinerie Maison Héritage chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…