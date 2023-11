Vente privée Maison Anje : maille douce et mode tendance

Composez un vestiaire doux et tendance sur cette vente privée Maison Anje. Maille, tops et robes bohèmes sont à prix légers.

Maison Anje

Pour Julia, la maille est une histoire de famille.

Née au milieu des pelotes de laine, c’est tout naturellement qu’elle entreprit de lancer sa marque : Maison Anje. Et pour se faire, elle mise sur son savoir faire : le tricot et les belles matières : la laine, le mérinos, le mohair, l’alpaga, le lin et le coton.

Son objectif : composer des collections pour habiller plusieurs générations de femmes.

La vente privée Maison Anje

Envie de pièces douces et résolument tendances ? Rendez-vous chez BazarChic pour découvrir la collection Maison Anje.

On y retrouve ses jolies mailles bien sûr, avec une belle sélection de petits pulls manches courtes ou longues, de cardigans boutonnés et gilets col châle. Les coupes parfaites, avec des jeux de volumes, des cols ronds ou bateau, des décolletés en V ou cache-cœur.

On y ajoute quelques détails féminins : liserés, côtes et torsades, motifs ajourés et petits volants.

Côté coloris, il y en a pour tous les goûts : de l’uni et du chiné, des teintes classiques, des tons pastels et des couleurs pop.

Et avec ceci ? La collection Maison Anje est complétée de T-shirts, débardeur et caracos colorés, de blouses, chemises et robes bohèmes, jupes et pantalons casual imprimés.

Coup d’oeil à quelques pièces et looks disponibles sur cette vente privée :

Le tout est à prix doux !

La vente privée Maison Anje est ouverte chez BazarChic jusqu’au 4 décembre 2023.

