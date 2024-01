Vente privée Maison 123 : fémininité et élégance

L’élégance est au rendez-vous de cette vente privée Maison 123. Craquez pour ces belles pièces et composez des looks city à prix doux.

Maison 123

Maison 123 habille la femme élégante. Ses collections se composent de basiques chics et de pièces intemporelles aux allures citadines.

Ouvrez les portes du dressing Maison 123 pour trouver un look du quotidien à la ville, une petite robe noire, un tailleur ou une pièce sophistiquée…

On aime la marque pour ses belles matières : des satinés, velours et voiles. On craque aussi pour ses beaux imprimés, ses détails, broderies…

Le saviez-vous ? Le nom de la marque 1.2.3 lui vient de la silhouette complète : un haut, un bas, une veste.

La vente privée Maison 123

C’est un immense vestiaire que Maison 123 expose sur le site Showroomprivé. Rendez-vous sur cette vente privée pour profiter des petits prix sur de jolies pièces de mode et accessoires.

On se shoppe de belles robes courtes ou longues pour toutes les saisons, des jupes et shorts, des tops, T-shirts imprimés, chemisiers et blouses, des mailles fantaisie, des jeans, chinos et pantalons city, des vestes et manteaux et quelques pièces de sportswear.

Zoom sur quelques belles pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de chaussures et accessoires, foulards et étoles, sacs et pochettes.

Tout est à petits prix. Ces articles affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée Maison 123 est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 5 février 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Maison 123 ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Maison 123 est terminée ?

Retrouvez les collections Maison 123 chez La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

