Offrez-vous un regard de star avec ces lunettes signées Marc Jacobs

Attention les yeux ! Marc Jacobs arrive en vente privée pour habiller notre regard avec ses lignes de lunettes de soleil et de vue. On s’offre un look de star avec ses solaires et montures optiques aux lignes extravagantes, proposées à prix doux.

La vente privée de lunettes Marc Jacobs

Marc Jacobs crée des collections Eyewear des plus originales.

Cette vente privée nous propose une sélection de pièces pour homme et femme.

On y shoppe quelques modèles classiques mais surtout de nombreuses paires de lunettes aux lignes et détails ultra originaux.

Côté formes, on retrouve les lunettes aux formes aviateur, rondes, ovales, cateye, masques…

Chaque détail de la monture est travaillé. On mise sur la couleur de la monture comme des verres, sur les motifs, les lignes des montures, des verres qui dépassent parfois de la monture, des branches…

Les lunettes de soleil sont équipés de verres catégorie 2 ou 3 pour protéger les yeux en fonction du niveau d’ensoleillement.

Coup d’œil à quelques modèle originaux disponibles sur cette vente :

Des lunettes pas toujours faciles à porter mais qui affirment définitivement un look !

Toutes ces solaires et montures optiques portent sur les branches le nom de la marque et parfois le logo métallisé.

Elles sont livrées dans leur étui.

La vente privée de lunettes Marc Jacobs est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 18 avril 2020.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les lunettes de soleil et montures optiques Marc Jacobs ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée de lunettes Marc Jacob est terminée ?

Retrouvez les solaires et montures optiques Marc Jacobs sur Amazon .

