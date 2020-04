Lulu Castagnette puériculture : créez un univers tout doux et mignon pour bébé

Vous préparez l’arrivée du petit dernier et êtes fan de la marque de mode Lulu Castagnette ? Craquez pour la ligne puériculture et habillez la chambre de bébé avec la gamme de linge à l’effigie de l’ourson mignon. Découvrez tout un univers de tendresse à prix doux sur cette vente privée !

La vente privée Lulu Castagnette puériculture

Showroomprivé a ouvert une vente dédiée aux futurs parents. Lulu Castagnette y présente sa jolie collection puériculture et ses lignes complètes pour préparer avec douceur l’arrivée de bébé.

Pour la chambre, on y choisit son berceau classique avec son ciel de lit, et tout le linge assorti : le drap housse, la couette et la housse de couette, le tour de lit, le plaid, les coussins et la gigoteuse. On travaille aussi la déco avec des rideaux, des tapis et même des tipis !

Pour la toilette de bébé, on trouve des peignoirs, des capes de bain et gants de toilette, des langes et matelas à langer.

On n’oublie pas le confort et le côté pratique avec des coussins d’allaitement, des sacs à langer, des chancelières.

Plusieurs gammes, décors et coloris sont disponibles, avec des tons doux, des motifs légers, neutres et mixtes, pastel délicat, rose à petites fleurs girly et romantique, bleu ambiance marine. On y retrouve bien sûr, l’ourson Lulu, mascotte de la marque. 🐻

Tout de quoi créer une ambiance douce et apaisante pour le nouveau né !

Toute la collection Lulu Castagnette puériculture est à prix doux.

La vente privée est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 2 mai 2020 à 8h.

