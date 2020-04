Lulu Castagnette habille les girly girls en vente privée

La collection enfant Lulu Castagnette habille les filles de fringues sympas et fantaisie. Rendez-vous sur cette vente privée pour leur offrir un chouette dressing à petit prix.

La vente privée Lulu Castagnette

Direction Showroomprivé pour suivre l’ourson mignon, idole des petites modeuses, parmi les rayons de jolis vêtements. 🐻

On y shoppe des tenues casual pour le quotidien, pour l’école, et des pièces élégantes pour les grandes occasions.

On craque pour ces T-shirts imprimés et marinières à rayures colorées, ces tops à volants, blouses à nouer et chemisiers à motifs, ces sweat-shirts, pulls fantaisie, ces jupes et shorts fantaisie, ces jolies petites robes et combi-shorts, ces jupes qui tournent et ces shorts, ces pantalons colorés et joggings pour la gym, ces blousons, bombers et doudounes.

Le look est complété de quelques accessoires d’hiver : bonnets, écharpes et gants.

Tout est à prix doux. Les articles affichent des remises de 70% à 80%.

La vente privée Lulu Castagnette est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 4 mai 2020 à 8h.

Les filles vont pouvoir profiter rapidement de leurs nouvelles tenues ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection girly Lulu Castagnette ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

