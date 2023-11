Vente privée Loxwood : le cabas parisien

Cette année, adoptez un cabas ! La marque de maroquinerie parisienne Loxwood propose en vente privée ses sacs et cabas à prix doux.

Loxwood : le cabas parisien

C’est en 1996 que Fabienne et Cyril Meunier lancent Loxwood, une marque de maroquinerie avec en rayon, sacs, bagages et accessoires.

Le concept Loxwood : proposer des produits tendances, luxueux mais surtout accessibles. La marque mise ainsi sur les belles matières et utilise dans sa confection des cuirs certifiés LWG (Leather Working Group).

Le pièce phare Loxwood : le cabas. Il est décliné à l’infini dans ses collections.

La vente privée Loxwood

Loxwood propose sa collection chez BazarChic. On y retrouve plein de belles pièces de maroquinerie à prix doux.

On craque bien sûr sur les cabas Loxwood, disponibles dans un grand choix de coloris, de tailles et de textures (cuir lisse glossy, grainé, tressé, effet croco, velours de cuir, poil de vachette, toile) et de finitions (pompon, clous, motifs animaliers, patchwork).

Mais on se shoppe aussi des sacs à main, des sacs portés épaule, des sacs à bandoulière, des petits sacs à chaînette et des pochettes. Le tout est accompagné de petite maroquinerie, porte-monnaie et portefeuilles, ainsi que quelques accessoires et ceintures.

Coup d’œil à quelques sacs et cabas disponibles sur cette vente privée :

Tous ces articles de maroquinerie sont proposé à prix légers.

La vente privée Loxwood est ouverte chez BazarChic jusqu’au 23 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un sac Loxwood ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

