Vente privée Lou Andréa : mode douce pour l’hiver

Envie de douceur pour passer l’hiver au chaud ? Craquez pour les vestes et manteaux en fausse fourrure Lou Andréa présentés à prix doux en vente privée !

Lou Andréa

Lancée en 2008, Lou Andréa est une marque parisienne de prêt-à-porter spécialisée dans le vêtement en cuir, peaux lainées et fourrures.

Elle crée des pièces féminines originales et modernes, aux coupes travaillées, mixant matières et couleurs.

Lou Andréa diversifie ses collections et propose maintenant des vestes douces en fourrure synthétique.

La vente privée Lou Andréa

C’est un rendez-vous plein de douceur que nous propose Lou Andréa. La marque nous présente sa ligne fausse fourrure en vente privée.

Direction le site BazarChic pour s’équiper pour l’hiver de pièces douces et chaudes mais aussi élégantes et réconfortantes.

En rayon, on choisit nos looks d’hiver parmi ces beaux manteaux en fourrure synthétique à fermeture boutonnée droite ou croisée, ceinturés, ces vestes, ces blousons zippés, ces sweats oversize à capuche, ces surchemises sans manche.

Ces pièces sont déclinées dans les teintes naturelles, marron, taupe, mais aussi du noir, du gris, des coloris pastel, et des motifs animaliers.

Coup d’œil à quelques vestes et manteaux disponibles sur cette vente privée :

Ces vêtements douillets imitation fourrure sont accompagnés de manteaux et capes en laine.

Toute la collection affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée Lou Andréa est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 novembre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la douceur de ces vestes en fausse fourrure, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Lou Andréa est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…