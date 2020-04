Saurez-vous résister aux parfums Lolita Lempicka ?

Lolita Lempicka crée des parfums féminins et masculins, uniques et sensuels ainsi que tout l’univers poétique et créatif qui les entoure. On reconnait ses flacons originaux évoquant des contes de fées. 🍎 On s’offre ces trésors olfactifs à prix doux en vente privée.

La vente privée de parfums Lolita Lempicka

Plongeon dans ce monde onirique aux senteurs originales.

Cette vente privée nous propose tous les succès Lolita Lempicka dans différents formats.

On se souvient du lancement de son étonnant et envoûtant Premier Parfum, dans son beau flacon pomme aux feuilles dorées : un véritable phénomène.

C’est donc avec plaisir que l’on retrouve toutes ses fragrances en vente privée chez Showroomprivé. 🌺

Mon Premier Parfum, Mon Eau, l’Eau Jolie, Elle l’aime, Sweet, Lolitaland, Lolita Lempicka pour homme et Green Lover sont disponibles en version parfum et eau de toilette. Le tout à prix légers, avec des remises autour de 40% – 50%.

Cette vente propose aussi le coffret parfum L de Lolita Lempicka en édition limitée numérotée.

La vente privée Lolita Lempicka est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 2 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour un parfum signé Lolita Lempicka, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Lolita Lempicka est terminée ?

Retrouvez les lignes de parfums Lolita Lempicka chez Sephora.

Jetez un œil à tous les bons plans parfums annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.