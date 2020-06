Vente privée Little Green Radicals : la mode fun et bio pour les kids

Little Green Radicals propose sa mode enfantine en vente privée. De jolis vêtements tout bio pour les plus petits défilent ainsi à prix doux.

La marque Little Green Radicals

Little Green Radicals est une marque britannique de mode en coton bio pour enfants.

Elle habille les 0-8 ans de vêtements confortables et colorés affichant rayures et jolis motifs à mixer joyeusement.

Les collections sont réalisées en coton biologique issu du commerce équitable et les imprimés sont à base d’eau.

La vente privée Little Green Radicals

Direction le site de ventes privées Private Green pour découvrir ces vêtements doux et sympas.

Bodys et barboteuses, T-shirts et polos, pantalons et shorts, joggings, grenouillères, salopettes, combinaisons et combicourts, robes et chapeaux d’été composent des tenues confortables pour les bébés, filles et garçons.

Les imprimés sont sympas, fun et poétiques : rayures multicolores, soleil, sirènes, arc-en-ciels, fleurs, éléphants, baleines, lions… dans une belle palette de couleurs.

Zoom sur quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

Tous ces vêtements affichent des remises de 30 à 45%. C’est le moment de composer de chouettes petits looks pour l’été !

La vente privée Little Green Radicals est ouverte chez Private Green jusqu’au 2 juillet 2020.

J'y vais !

Cette vente privée LGR est terminée ?

Retrouvez les vêtements Little Green Radicals sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans mode enfants annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr