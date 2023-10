Vente privée Lindt : tablettes, chocolats et coffrets

Les gourmands ont rendez-vous sur cette vente privée Lindt. Faites le plein de chocolat, tablettes, coffrets et autres gourmandises à prix doux.

La vente privée Lindt

Voici une vente privée à ne pas rater pour les amateurs de chocolat ! Lindt propose chez Showroomprivé ses créations gourmandes pour petits et grands.

On y retrouve les spécialités du maître chocolatier suisse :

les calendriers de l’Avent chocolat et éditions de Noël pour des fêtes gourmandes

chocolat et éditions de Noël pour des fêtes gourmandes les tablettes de chocolat classiques, Lindt Créations, Lindt Connaisseurs, Excellence à haute teneur en cacao, Grand Plaisir, Les Pyrénéens, Pâtisserie et Dessert

De quoi satisfaire tous les fans de chocolat avec des recettes variées : rocher, gianduja, crème brûlée, nougat, caramel, praliné, pâte d’amande…

des napolitains Swiss Premium en boîtes, sachets ou coffrets, à partager pour accompagner le café

les chocolats Lindor au format boules, carrés, tablettes et boites

les boîtes de chocolats Choco Fruits, Nuxor, Création dessert et coffrets Connaisseurs

les sachets Sensation Crispy au cœur croustillant céréales soufflées

les pâtes à tartiner sans huile de palme Cacao Intense et Lait Noisettes

Toutes ces délicieuses confiseries affichent des réductions autour de 25%. C’est le moment idéal pour faire le plein de chocolat pour tous les instants gourmands.

La vente privée Lindt est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 23 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le chocolat Lindt ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Lindt est terminée ?

Retrouvez les tablettes et boites de chocolats sur la boutique Lindt Amazon.

Jetez un œil aux bons plans épicerie annoncés sur le blog !

