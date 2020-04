Vente privée Levi’s Kids

Levi’s revient en vente privée pour habiller nos kids. La marque américaine de jeans y déballe sa mode denim version enfant. C’est le bon plan pour compléter les petits dressings de tenues à la cool sans se ruiner !

La vente privée Levi’s Kids

C’est chez Showroomprivé que ça se passe ! On y fonce découvrir la sélection de fringues casual pour relooker les kids. On y shoppe les collections bébé, fille et garçon, de la taille 3 mois à 20 ans !

Au menu, des jeans bien sûr ! avec des modèles coupe droite, slim et skinny dans différentes teintes et délavages plutôt classiques, signés de la petite étiquette rouge. Mais aussi des T-shirts manches courtes ou longues imprimés du logo de la marque, des chemises en denim ou à carreaux, des vestes en jeans, des pantalons de jogging, des sweat-shirts et hoodies, des vestes zippées à capuche, des blousons.

Pour les plus petits, Levi’s propose en plus des combis, robes et petits ensembles.

On complète le total look Levi’s au rayon accessoires avec des chaussettesdes bonnets et gants assortis.

La tendance denim version enfant est à petits prix.

La vente privée Levi’s Kids est ouverte jusqu’au 5 mai 2020 à 8h.

Impatients de profiter de vos achats ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks enfant Levi’s Kids ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

En savoir plus sur Levi’s Kids

Coup d’œil à la campagne Levi’s Kids sur des rythmes hip hop :



