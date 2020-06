Envie d’une lessive écolo sans avoir à la faire maison ? Voici Les Petits Bidons : une jeune marque de produits ménagers naturels made in France. Testez sa lessive à petits prix à l’occasion de cette vente privée !

Que trouve-t-on dans ce petit bidon ? Une lessive certifiée Ecocert concentrée, formulée à partir de 99% d’ingrédients d’origine naturelle et biodégradable.

En plus, elle est fabriquée en France !

Ses ingrédients :

« Du Savon de Marseille à l’huile d’olive cuit au chaudron, des agents moussants et lavants à base d’huile de tournesol et de ricin, des enzymes pour renforcer l’efficacité, de l’eau, un solvant issu d’huiles végétales (et toujours 0% d’huile de palme !), un alcool d’origine naturelle, de l’acide citrique, de la potasse, de la glycérine et pas de parfum pour convenir aux peaux même sensibles ! »