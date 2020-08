Vente privée Les Petites Précieuses : bijoux fins et fantaisie

Couleurs et élégance sont au rendez-vous de cette vente privée Les Petites Précieuses. Craquez pour ces bijoux fins à prix doux.



La vente privée Les Petites Précieuses

Les Petites Précieuses est une marque de bijoux féminins et délicats, décorés de pierres fines et colorées. 💍 Ses jolies créations viennent faire briller nos yeux et bientôt nos tenues grâce à cette vente privée. Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour découvrir ces bijoux à petits prix.

Diamant, topaze, rubis, saphir, quartz, émeraude, pierre de lune, améthyste, tanzanite, amazonite, citrine, calcédoine, turquoise… illuminent ces bijoux élégants. Côté couleur de métal, on a le choix entre argent, plaqué or jaune ou rose.

Bagues à l’unité, en duo ou en trio, colliers et pendentifs légers, bracelets fins et joncs, puces et boucles d’oreilles pendantes, défilent à petits prix.

Zoom sur quelques créations pétillantes et pleines de poésie disponibles sur cette vente privée :

Tous ces beaux bijoux affichent des réductions de 70% en moyenne.

La vente privée est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 3 septembre 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jolis bijoux Les Petites Précieuses, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

