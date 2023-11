Vente privée Les Néréides : bijoux haute fantaisie

Couleurs et originalité vont s’inviter dans votre boite à bijoux grâce à cette vente privée Les Néréides. Osez la haute fantaisie !

Les Néréides Paris

Pascale et Enzo Amaddeo ont créé Les Néréides en 1980. Aujourd’hui installée à Paris, la Maison de bijouterie haute fantaisie a célébré ses 40 ans.

La marque propose saison après saison des collections de bijoux fantaisie et haut de gamme, à la fois raffinés et branchés.

La fantaisie s’illustre par de larges palettes de couleurs mais aussi par leur style figuratif. S’affichent sur ces jolis bijoux, fleurs romantiques, fruits gourmands, animaux oniriques et personnages sortis de contes de fées. Les bijoux Les Néréides invitent au songe, au voyage. Ils provoquent l’émotion, ils évoquent des souvenirs d’enfance, ils émerveillent, ils font sourire et rêver.

Les Néréides utilise le savoir-faire hérité de la haute joaillerie. Les bijoux sont dessinés dans l’atelier parisien, fabriqués en laiton doré à l’or fin, peints à la main.

Le résultat : des bijoux de qualité, sophistiqués et ultra originaux.

En 2004, la marque lance N2 pour proposer toujours plus de couleurs et de fantaisie, voire même une pointe d’excentricité !

La vente privée Les Néréides

Ajoutez une touche d’originalité à vos looks avec un bijou Les Néréides ! La marque parisienne présente sa collection haute fantaisie en vente privée. Direction le site Showroomprivé pour s’offrir à prix doux moult merveilles !

Les bijoux Les Néréides se portent en bagues, bracelets, colliers et sautoirs, boucles d’oreilles et broches, parures à assortir ou pas !

Coup d’œil à quelques jolis bijoux disponibles sur cette vente privée :

La collection bijoux N2 est aussi disponible avec ses animaux, personnages d’histoires enfantines et ses boucles d’oreilles dépareillées.

Tous ces beaux bijoux affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée Les Néréides est en cours chez Showroomprivé jusqu’au 8 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux hautes fantaisie Les Néréides ! Inscrivez vous profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée de bijoux Les Néréides est terminée ?

Retrouvez un grand choix de créations sur l’e-shop Mes Bijoux.

Jetez un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…