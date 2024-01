Vente privée LEGO : rangement ludique et coloré

Les enfants ont reçu plein de boites de Lego pour Noël ? Cette vente privée LEGO propose tout le rangement adapté.

Le rangement by LEGO

Les jeux de construction sont souvent sur les listes de cadeaux envoyées au Père Noël ; le Lego en tête !

La marque de jouets préférée des enfants et des parents propose en effet plein d’univers sympas pour développer motricité fine et créativité à tout âge.

Oui, mais voilà : une fois la boîte ouverte, les sachets déchirés et les pièces éparpillées dans la chambre, cela devient nettement moins agréable sous les pieds…

LEGO a donc conçu des rangements fun et colorés en forme de pièces de LEGO et têtes de figurine pour y ranger pièces et constructions. De quoi ranger toute la chambre en s’amusant.

La vente privée LEGO

LEGO présente sa collection de petit mobilier à prix légers en vente privée chez Zalando Privé.

Ces articles de rangement design, boîtes et tiroirs, étagères et vitrines d’exposition, mallettes de tri, sets de toutes les couleurs, s’empilent joyeusement dans la chambre des kids pour un rangement ludique et optimisé.

Ces rangement sont accompagnés d’articles de déco originaux, cadres photo, patères et lampes veilleuses.

C’est le moment de s’équiper sans se ruiner !

La vente privée Lego est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 12 janvier 2024.

Cette vente privée LEGO est terminée ?

Retrouvez les boites de rangement sur la boutique LEGO Amazon.

